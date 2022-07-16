Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 197 SABATO 16 LUGLIO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:47

          Petrolio: chiude in rialzo a New York a 97,59 dollari

        2. 18:06

          Gas: conclude in calo a 161 euro a Megawattora, -8%

        3. 17:39

          Borsa: Milano chiude in chiaro rialzo, Ftse Mib +1,8%

        4. 16:24

          Revolut:supera 20mln clienti, in Italia oltre 850mila

        5. 16:19

          Governo: Camilli(Unindustria), crisi assurda, imprese sbigottite

        6. 15:54

          Borsa: Europa positiva dopo Wall street, Milano +1,3%

        7. 15:33

          Borsa: Wall Street apre positiva, Dj +1,57%, Nasdaq +1,29%

        8. 15:08

          Petrolio: in rialzo a New York a 99,01 dollari

        9. 14:31

          A Petralia Sottana torna il il Workshop in Applied Economics

        10. 13:53

          Borsa: Milano tiene (+1,5%), balzo Iveco, Pirelli e Leonardo

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie