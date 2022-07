Confindustria Bari-Bat,assemblea conferma Fontana presidente

(ANSA) - BARI, 16 LUG - L'assemblea generale di Confindustria Bari e BAT ha eletto 6 componenti del Consiglio generale, insieme ai componenti dei Probiviri e dei Revisori contabili, e votato la prosecuzione del mandato fino al 2025 del presidente Sergio Fontana. Quest'ultima decisione - precisa una nota - è stata presa in osservanza della delibera di Confindustria nazionale che lo scorso maggio, "in via eccezionale, ha concesso la possibilità di una proroga ai presidenti delle associazioni eletti nel corso del periodo più difficile della pandemia, per le forti limitazioni che questa ha comportato nell'attività associativa.

Sono entrati nel Consiglio generale Nicola Carella, Marco Lacedra, Maurizio Primiceri, Enrico Mangialardo, Laura Ruggiero e Riccardo Stillavato. (Per Carella e Primiceri si stratta di una riconferma).

Confermata inoltre la precedente composizione del Collegio dei Probiviri, formata da Francesco Campobasso, Michele D'Attolico, Renato Fiorese, Annamaria Grasso Barsanti, Antonietta Majellaro, Ugo Patroni Griffi. Una riconferma anche per i Revisori contabili, dove l'unica variazione è il "passaggio" della carica di presidente da Mario Rubino a Domenico Barberio (per effetto del maggior numero di voti ripotati), con Sebastiano Miscioscia che completa la composizione del Collegio. (ANSA).