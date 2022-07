Abi: online guida sul fondo di solidarietà mutui prima casa

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Come funziona il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, a quali mutui si applica, come accedervi. Sono questi i principali punti dell'infografica 'Sospensione delle rate del mutuo per supportare le famiglie in difficoltà' che mira a fornire ai cittadini le informazioni essenziali riguardo all'operatività dello strumento". L'iniziativa è dell'Associazione bancaria che spiega: "In formato digitale, questa nuova infografica è stata realizzata dall'Abi in collaborazione con le banche e le associazioni dei consumatori che partecipano al progetto Trasparenza semplice, che prevede, tra l'altro, la realizzazione e diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, con l'obiettivo di favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario da parte dei cittadini".

Tema al centro della guida, "disponibile online sul sito dell'Abi nella pagina dedicata, "è il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, lo strumento che vede le istituzioni pubbliche e le banche italiane collaborare su misure straordinarie che vengono incontro alle esigenze di fasce deboli della popolazione. Le misure di sostegno per le famiglie in particolari condizioni di difficoltà che si attivano tramite il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini, negli ultimi due anni sono state rafforzate da alcuni interventi legislativi volti a contenere gli effetti dell'emergenza Covid, che ne hanno ampliato l'ambito di applicazione ed esteso l'operatività fino al 31 dicembre 2022". (ANSA).