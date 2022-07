A rischio insolvenza 146mila Pmi, Cgia, il rischio è l'usura

(ANSA) - VENEZIA, 16 LUG - Sono 146 mila le piccole imprese italiane (prevalentemente artigiane) 'scivolate' nell'area dell'insolvenza e, conseguentemente, segnalate dagli intermediari finanziari alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Lo rende noto la Cgia di Mestre, secondo la quale questa "schedatura preclude a queste attività di accedere a un nuovo prestito" e le espone concretamente al rischio di usura.

Si tratta di un numero di pmi che complessivamente danno lavoro a circa 500 mila addetti.

Gli imprenditori segnalati alla Centrale dei Rischi, sottolineano gli artigiani mestrini, difficilmente possono beneficiare di alcun aiuto economico dal sistema bancario, e per questo rischiano più di altri di finire nel mondo dei prestiti ad usura. Per questo la Cgia chiede il potenziamento delle risorse a disposizione del "Fondo di prevenzione dell'usura", strumento che costituisce "l'unico valido aiuto a chi si trova in questa situazione di vulnerabilità. (ANSA).