Welfare: Regione Puglia, potenziamento servizi sociosanitari

(ANSA) - BARI, 15 LUG - Integrare gli interventi e le prestazioni sociosanitarie con quelle prettamente sanitarie: è l'obiettivo dello schema di accordo approvato nell'ultima seduta di Giunta regionale pugliese. "Fin dall'inizio del mandato - dichiara regionale l'assessore al Welfare, Rosa Barone - stiamo lavorando prima con l'assessore Lopalco e poi con l'assessore Palese e i rispettivi uffici per una reale integrazione sociosanitaria. Questo per perseguire comuni obiettivi di salute e di benessere sociale, razionalizzare l'offerta dei servizi e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Sono particolarmente orgogliosa del fatto che per la prima volta l'accordo di programma sia stato portato in Giunta".

"Sono molto soddisfatto per questo obiettivo che abbiamo centrato - afferma l'assessore alla Sanità, Rocco Palese - che determina un rafforzamento nell'assistenza territoriale e sociosanitaria della nostra regione, permettendo la collaborazione più stretta fra gli Ambiti Territoriali Sociali e le Asl. È indispensabile realizzare un sistema integrato d'interventi e servizi socio assistenziali e sociosanitari per migliorare la qualità della vita. Stiamo lavorando per questo in sinergia con all'assessorato al Welfare". (ANSA).