Wartsila: Fedriga, compattezza con Confindustria, sindacati

(ANSA) - TRIESTE, 15 LUG - "Non possiamo accettare che scelte unilaterali, non comunicate, non concordate, che non hanno visto coinvolte le istituzioni, siano portate avanti come se nulla fosse. Su questo c'è la compattezza non soltanto delle istituzioni del territorio e nazionali ma anche delle rappresentanze datoriali, penso a Confindustria e rappresentanze sindacali. Ci muoveremo insieme e insieme chiederemo con forza che la decisione sia superata con nuovi piani di investimento e di sviluppo e nuove garanzie per i lavoratori". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, in un video diffuso oggi sulla situazione della Wartsila.

"La Regione Fvg non intende fare un passo indietro, oppure arrivare a mediazioni al ribasso. Vuole che venga rispettato il fondamentale e prioritario diritto del lavoro ma anche la fondamentale e prioritaria strategia produttiva che deve rimanere nel nostro Paese, strumento importante per tutto il settore della navalmeccanica", ha concluso Fedriga. (ANSA).