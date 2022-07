Superbonus: commercialisti, la norma ha permesso saccheggio

(ANSA) - RIMINI, 15 LUG - "L'assenza dei commercialisti dal tavolo della formazione della legge sul Superbonus 110% ha fatto sì che si sia perpetrato un vero e proprio saccheggio a danno delle casse dello Stato". A dirlo il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, dal palco del XIV Forum dell'Ungdcec (Unione giovani dottori commercialisti), a Rimini. Si, è, poi, trattato ha sottolineato il vertice dei professionisti, di una legge, quella sull'agevolazione in edilizia, che "ha drogato le regole del mercato, facendo schizzare i prezzi verso l'alto" ed è, ha concluso, quello che accade quando gli esperti, come i commercialisti, non vengono coinvolti dal Legislatore nella formazione delle legge. (ANSA).