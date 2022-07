Senato: Casellati premia alfieri del made in Italy nel mondo

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati, sabato 16 luglio alle ore 11 nell'Aula Legislativa di Palazzo Madama premierà le eccellenze italiane che si sono distinte nel mondo.

La premiazione - si legge in una nota - si svolgerà nel corso del XXIV appuntamento di "Senato&Cultura", la rassegna di eventi voluta dal Presidente Casellati che dal 2019 vede il Senato e Rai Cultura impegnati a valorizzare il patrimonio artistico e culturale e i talenti del "saper fare" italiano. L'evento, che verrà trasmesso in diretta da Raiuno e condotto da Marco Carrara, vedrà protagonisti nell'emiciclo del Senato i più importanti marchi del Made in Italy che hanno saputo esportare la nostra cultura imprenditoriale oltre i confini nazionali fino a diventare modelli di innovazione e creatività in tutto il mondo.

Il riconoscimento del Presidente del Senato andrà a Guido Barilla, Leonardo Ferragamo, Francesca Catelli, Josè Rallo, Giuseppina Amarelli, Antonio Marras, Luigi Cimolai, quali rappresentanti di famiglie e gruppi imprenditoriali che hanno saputo conquistare i mercati mondiali facendo dell'italianità il loro marchio di fabbrica.

La cerimonia, dopo l'esecuzione dell'Inno nazionale da parte di Musica Nuda, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, sarà aperta dal saluto del Presidente Casellati e vedrà la partecipazione del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi , a seguire, l'esibizione del cantautore Giovanni Caccamo. (ANSA).