Istat: Unc, con inflazione +2.000 euro spesa media annua

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "L'inflazione a +8% significa in media per una famiglia un rialzo annuo di 2.082 euro, 963 per l'abitazione, 396 per i trasporti, 508 euro per mangiare e bere.

Ma il record spetta alle famiglie numerose con più di tre figli, con un aggravio pari a 2.978 euro, 827 solo per il cibo". Lo dichiara in una nota il presidente dell'Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona. "Per una coppia con due figli - prosegue Dona - significa una batosta in termini di aumento del costo della vita pari a 2.658 euro all'anno, 1.061 per abitazione, acqua ed elettricità, 600 euro per i trasporti, 692 per prodotti alimentari e bevande, 714 per il carrello della spesa. Mentre per una coppia con un figlio l'aggravio è pari a 2.469 euro, 999 per l'abitazione, 562 per i trasporti, 625 euro per cibo e bevande". Per l'Unc l'inflazione di maggio all'8% è "un'emergenza nazionale che senza un governo in carica non può che aggravarsi ulteriormente". Se non si prolunga il taglio delle accise dei carburanti "tra meno di 20 giorni - sottolinea l'Unc - la benzina arriverà, per il self service, al record storico di 2 euro e 33 cent, il gasolio a 2 euro e 29 cent, mentre il servito raggiungerà il primato di 2 euro e 46 cent per la benzina e 2 euro e 42 cent per il diesel". Sul fronte energia l'incremento "equivale per una famiglia media a un rincaro annuo pari a 553 euro" spiega Dona. (ANSA).