Istat: Codacons, con inflazione stangata da 2.500 euro annui

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "L'inflazione all'8%, considerata la totalità dei consumi di una famiglia, si traduce in una stangata da +2.457 euro annui per la famiglia 'tipo', e addirittura +3.192 euro annui per un nucleo con due figli". E' quanto afferma il Codacons in una nota. "Rincari che determinano inoltre una vera e propria stangata sulle vacanze estive degli italiani, senza dubbio le più costose degli ultimi 50 anni - spiega il presidente Carlo Rienzi - con le tariffe delle strutture ricettive che, in base ai dati Istat, crescono in media del 18% rispetto allo scorso anno, i prezzi dei biglietti aerei si impennano del 90,4% su base annua, aumentando in un solo mese del 23,8%". Il Codacons sottolinea inoltre come l'inflazione non sia "omogenea sul territorio e penalizza, in particolare, alcune aree del Paese. Basti pensare al picco del Trentino Alto Adige, che a giugno registra un tasso del +9,3%, con una maggiore spesa che su base annua raggiunge quota +3.339 euro a nucleo residente". "Siamo in presenza - avverte Rienzi - di una vera e propria emergenza nazionale che avrà effetti pesanti sull'economia e sulle condizioni economiche delle famiglie". (ANSA).