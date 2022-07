'Il giorno di domani', welfare culturale per i più giovani

(ANSA) - BOLOGNA, 15 LUG - 'Il giorno di domani - azione collettiva di artisti e artiste per l'infanzia e l'adolescenza' è il nuovo percorso di welfare culturale di Comune e Città Metropolitana di Bologna che coinvolge uno spaccato vasto di realtà artistiche e culturali del territorio, tra cui teatri, compagnie, operatori e operatrici, artiste e artisti affermati ed emergenti per convocare e accogliere i più giovani attraverso i linguaggi del teatro, della danza, della letteratura, della poesia e del visivo.

Sono 1 milione e 900 mila euro le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei, nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19, stanziate per sostenere nuove forme di collaborazione con operatori culturali del territorio "per un sistema articolato di azioni e progetti con un'attenzione prioritaria su infanzia e adolescenza, in particolare dopo le fratture, l'isolamento e le tante problematiche causate dalla pandemia".

I partner de 'Il giorno di domani' sono Emilia Romagna Teatro Ert/Teatro Nazionale, con il progetto 'Fuori!' realizzato in convenzione con il Comune, ed altre sei realtà del panorama culturale bolognese: Laminarie, Ateliersì, Teatri di Vita, Fondazione Bottega Finzioni, Kinesfera e Kepler-452, individuate tramite una selezione pubblica.

"Con 'Il giorno di domani' vogliamo metterci in cammino nelle città, negli spazi culturali, nel paesaggio, nei musei, nelle biblioteche e nei teatri per raccogliere le voci di tanti giovani, in un coro polifonico di comunità verso la scrittura di drammaturgie collettive", afferma Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città Metropolitana. Il programma si articola in otto linee progettuali che punteggeranno un intero anno, con momenti dedicati ad adolescenti e altri aperti alla cittadinanza, interrogando direttamente le nuove generazioni su quattro questioni fondamentali: la riappropriazione, il politico, le politiche del corpo, l'autorità. (ANSA).