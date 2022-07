Governo:Confindustria Veneto, avanti fino a fine legislatura

(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - "Gli imprenditori del Veneto stanno seguendo con estrema preoccupazione, e anche sconcerto, l'evolversi del quadro politico a Roma. In un momento di estrema delicatezza per il nostro Paese l'augurio è che le forze politiche che fin qui hanno supportato l'esecutivo guidato da Mario Draghi si impegnino a ritrovare elementi comuni per continuare il programma di governo fino a fine legislatura". Lo dice Enrico Carraro, Presidente di Confindustria Veneto, sulla situazione di governo.

"Il difficile contesto geopolitico ed economico globale che ci troviamo ad affrontare, in cui l'Italia dopo molto tempo aveva assunto un importante ruolo di mediazione e unificazione, richiede da parte di tutti un forte atto di responsabilità - sottolinea -. C'è necessità di portare a termine entro la fine legislatura le importanti riforme fin qui avviate e quelle ulteriori a supporto delle imprese e lavoratori. C'è una crisi energetica a cui far fronte, la riforma del cuneo fiscale che è ad un passo da una svolta epocale, ci sono i progetti del Pnrr che devono essere attuati pena di perdere i finanziamenti dell'Unione Europea, c'è una fondamentale legge di Bilancio da scrivere e che non può essere demandata ad un esercizio provvisorio".

Per Carraro, "c'è soprattutto la necessità di mantenere la nostra credibilità e di dare fiducia e stabilità rispetto ad uno scenario esterno estremamente volatile, incerto, preoccupante.

Questa è la "politica" che a gran voce gli italiani chiedono a chi li rappresenta in Parlamento". (ANSA).