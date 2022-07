Governo:Confindustria Lombardia,crisi per calcoli elettorali

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - "Gli industriali lombardi assistono sconcertati a una crisi di governo generata chiaramente da meri calcoli elettorali". Così in una nota il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella.

"Tutto questo - evidenzia - avviene mentre i cittadini e le imprese attendono ed esigono risposte urgenti alle numerose emergenze in corso: un tetto all'insostenibile prezzo del gas, l'abbassamento del cuneo fiscale, azioni per il contenimento dell'inflazione sono tra quelle misure che l'intero Paese non può attendere un giorno di più e che, a causa delle divisioni politiche, sono in stand-by da mesi".

"Confindustria Lombardia auspica perciò che il presidente Mario Draghi possa al più presto riprendere la sua azione di governo, meglio se attraverso soluzioni che gli consentano di essere più efficace e libero dai veti di quei partiti che non lavorano per l'interesse dell'Italia", conclude Buzzella. (ANSA).