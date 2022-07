Governo: Gardini (Alleanza Coop),serve continuità no a crisi

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Il Paese ha bisogno di risposte. Non possiamo permetterci una crisi politica che aprirebbe scenari pericolosi e destabilizzanti negli assetti sociali, economici e finanziari interni e internazionali. Chiediamo al Parlamento di garantire una continuità di governo necessaria per traghettare imprese e famiglie in una complessa congiuntura internazionale che vedrebbe molto indebolita la posizione dell'Italia.

Contiamo, dunque, sulla maturità del parlamento, sulla saggezza del presidente Mattarella e sulla disponibilità del premier Draghi". Questo il commento di Maurizio Gardini, presidente di Alleanza Cooperative, anche a nome dei copresidenti Mauro Lusetti e Giovanni Schiavone. (ANSA).