Governo: Confindustria Puglia,appello perchè si superi crisi

(ANSA) - BARI, 15 LUG - "Facciamo appello al senso di responsabilità di tutte le forze politiche affinchè si superi la crisi di Governo in corso e si ristabilisca un clima di fiducia.

Non possiamo permettercelo: il momento è estremamente delicato, tra la crisi geopolitica internazionale per il conflitto bellico in Ucraina e gli effetti della pandemia dai quali non ne siamo ancora completamente fuori, le nostre imprese corrono un grave rischio di default". Così il Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana che in una nota esprime, a nome di tutti gli industriali pugliesi, "forte preoccupazione per gli sviluppi politici che il Paese sta vivendo".

"La ripresa del sistema economico - aggiunge - è già messa a rischio dall'esplosione dei costi di energia e materie prime, dalla crescita dell'inflazione e dalla forte esposizione sui mercati internazionali delle nostre imprese. Siamo sicuri che la nostra politica e il Presidente Mario Draghi in primis sapranno tener fede agli impegni assunti con il sistema Paese nel suo complesso, le sue imprese, i suoi lavoratori e le sue famiglie".

"Ci attendono obiettivi strategici, dall'implementazione del PNRR, alla legge di bilancio 2023, alle riforme strutturali per i quali - conclude - sono fondamentali impegni sinergici di tutti gli Organi di rappresentanza del Paese". (ANSA).