Governo: Confindustria E-R, serve stabilità e continuità

(ANSA) - BOLOGNA, 15 LUG - "Le imprese dell'Emilia-Romagna esprimono forte preoccupazione per l'attuale situazione politica: mai come in questo momento abbiamo bisogno di un Governo che possa garantire al Paese stabilità e continuità di azione sino al termine della legislatura". Lo dice Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna.

"Serve - l'appello degli industriali emiliano-romagnoli - senso di responsabilità da parte di tutti. Il nostro Paese non può permettersi di perdere di vista la traiettoria chiara dell'azione di governo in un'infinita campagna elettorale.

Abbiamo questioni strategiche fondamentali per le imprese e le persone su cui lavorare, anche con maggiore decisione se necessario, ma sempre con pragmatismo, senza tatticismi politici. La sicurezza energetica del Paese, l'attuazione del Pnrr e le riforme avviate e da avviare, le politiche per contenere gli effetti dell'inflazione, a partire da un deciso intervento sul cuneo fiscale, e la legge di bilancio per il prossimo anno: questi - conclude Sassi - sono i temi veri su cui confrontarsi, dialogare e prendere ogni più incisiva decisione, senza perdere mai di vista l'interesse generale dell'Italia".

(ANSA).