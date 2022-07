Governo: Confcommercio Veneto, deve andare avanti

(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - "Una crisi di governo adesso, con la pandemia in ripresa, la guerra che provoca contraccolpi sull'economia, il rincaro delle materie prime, l'emergenza energetica e l'inflazione che corre verso la doppia cifra, sarebbe un salto nel buio e una follia politica". Lo afferma Il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin.

"Sembra quasi incredibile che ci sia qualcuno che pensi di poter andare a elezioni in un contesto internazionale così instabile e preoccupante - osserva - . L'Italia in questo momento ha bisogno di stabilità, coesione, unione d'intenti: Draghi è la nostra migliore risorsa e non può essere buttata fuori dalla finestra". Questo governo, per Bertin, "deve andare avanti fino al termine della legislatura, per realizzare le riforme e rispondere ai problemi delle imprese e dei cittadini.

L'auspicio è che i prossimi giorni portino consiglio e mercoledì, quando il premier riferirà in Parlamento - conclude - ci sia una presa di coscienza e di responsabilità delle forze politiche tali da potergli consentire di proseguire". (ANSA).