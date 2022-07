Fondi a pmi in spese personali, 11 imprenditori denunciati

(ANSA) - LUCCA, 15 LUG - Denunciati dalla guardia di finanza di Viareggio (Lucca) 11 titolari di imprese della cantieristica nautica per malversazione a danno dello Stato e indebita percezione di contributi della Regione Toscana per un importo complessivo pari a circa 250 mila euro. Dalle indagini è emerso che gli indagati, 10 romeni e un italiano, dopo aver richiesto e ottenuto finanziamenti agevolati dalla Regione Toscana, tramite Fidi Toscana spa,, non hanno poi destinato le somme per le finalità previste dal bando volte a favorire l'avvio di micro e piccole imprese.

Dai documenti e dai conti bancari è emerso che, dopo aver aderito al bando della Regione Toscana denominato "Por F.E.S.R.

2014-2020 - Azione 3.5.1- Creazione impresa giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali" e ottenuto in acconto il finanziamento agevolato (a tasso zero), nella misura del 70% del costo totale ammissibile, hanno successivamente utilizzato le stesse per spese personali. I beneficiari, alla presentazione della domanda, avevano prodotto, anche una proposta di progetto, un prospetto dei costi e un piano finanziario, tuttavia hanno sistematicamente omesso di trasmettere il rendiconto delle spese e il progetto d'investimento di fatto non è mai iniziato. La Regione per questo ha revocato i contributi. Inoltre la Gdf ha accertato che un denunciato ha anche indebitamente percepito 25 mila euro a titolo di finanziamento garantito dallo Stato previsto dal 'Decreto Liquidità' per le imprese danneggiate dal Covid: aveva autocertificato falsi dati contabili. Il gip ha disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca su conti correnti, due auto e un terreno agricolo in Massarosa (Lucca). Verrà informata la Corte dei Conti per il danno erariale. (ANSA).