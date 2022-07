Fisco: commercialisti, ok altolà comunicazioni irregolarità

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali con il Consiglio nazionale dei commercialisti, ha informato che, come di consueto negli ultimi anni, sospenderà l'invio delle comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni fiscali e delle lettere finalizzate alla compliance, nel periodo compreso tra l'ultima settimana di luglio e la prima di settembre. Quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate, si inserisce nel percorso che il Consiglio nazionale sta portando avanti al fine di codificare a regime una "moratoria" per i mesi da giugno ad agosto per l'invio delle comunicazioni automatizzate e delle lettere per la compliance che consenta ai commercialisti di concentrarsi sugli adempimenti autodichiarativi nei mesi di più intenso lavoro". È quanto dichiara il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio. (ANSA).