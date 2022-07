Energia: Confindustria Chieti Pescara, imprese allo stremo

(ANSA) - PESCARA, 15 LUG - "Il caro energia sulle bollette gas e elettricità di luglio metterà gli imprenditori alla canna del gas. Dalla carta alla carpenteria metallica, dall'agroalimentare alla chimica, tutta la manifattura vede sconvolti i parametri di redditività. Un'ondata di chiusure e cassintegrazione attraversa l'industria nelle nostre province".

Lo afferma il direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte, che chiede "un contesto normativo e fiscale in cui poter lavorare e dare lavoro" e lancia l'allarme: "in autunno, se non ci saranno interventi urgenti e di portata tale da riportare i costi di approvvigionamento energetico alla situazione pre-crisi, molte aziende potranno decidere la chiusura definitiva con costi sociali altissimi".

Già a gennaio scorso c'era stata la denuncia di Confindustria Chieti Pescara, ricorda l'associazione: l'incidenza della componente energia sul conto economico era passata dal 10-15% a oltre il 50%.

"L'allarme che avevamo lanciato - aggiunge il direttore - si è avverato: le attività di molte aziende vengono definitivamente sospese. È un salasso: stimiamo che tra gas ed elettricità, le aziende delle nostre province pagheranno, nel 2022, 800 milioni di euro in più rispetto al 2020 e al 2021. Agli imprenditori resta solo l'opzione di riprogrammare le produzioni in funzione delle quotazioni più convenienti delle commodities energetiche.

Stiamo affiancando le imprese con audit energetici e tutti stiamo facendo il massimo. Però, non ne usciamo senza un intervento del Governo che metta, a un prezzo corretto, un quantitativo di energia a disposizione delle aziende. Anche i parlamentari abruzzesi di tutte le forze politiche devono rappresentare, al Governo e all'Unione Europea, il grido d'allarme delle nostre imprese. È preoccupante il fatto che a tutt'oggi non si riesca ad approvare il tetto massimo al costo dell'energia per l'opposizione di alcuni Paesi membri". (ANSA).