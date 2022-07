Dl aiuti: Abi, ora autorizzazioni Ue per Sace e Fondo garanzia

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Serve assumere "tutte le iniziative necessarie per ottenere, in tempi rapidi, da parte della Commissione europea le autorizzazioni per consentire il rilascio delle coperture sui finanziamenti bancari, da parte della Sace e del Fondo di garanzia per le Pmi". E' quanto chiedono il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli e il direttore generale, Giovanni Sabatini, in una lettera indirizzata al governo, al sottosegretario agli Affari europei e al commissario europeo per gli Affari economici e Monetari. "Il decreto Aiuti - si legge in una nota dell'Abi - ha previsto nuove misure per favorire l'accesso alla liquidità da parte delle imprese danneggiate dalle conseguenze economiche dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nell'ambito del recente Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, definito dalla Commissione europea per affrontare la nuova situazione di crisi". "Al riguardo - sottolinea l'Abi - le imprese italiane non possono ancora usufruire di tali misure in quanto, dopo due mesi dall'emanazione del decreto legge, non c'è ancora l'autorizzazione della Commissione europea". Per il presidente e il direttore generale dell'Abi "è assolutamente necessario che, con l'autorizzazione della commissione, possa partire l'operatività della Sace" e inoltre "per liberare risorse nei bilanci delle banche per erogare nuovo credito alle imprese è urgente e necessario che la Commissione europea rilasci l'autorizzazione alla proroga dello schema di garanzie sulle cartolarizzazioni sui crediti deteriorati (GACS) scadute a giugno del corrente anno". (ANSA).