Crisi governo, via iniziativa Cna con sottosegretario Accoto

(ANSA) - PESARO, 15 LUG - A causa della crisi di Governo, la prevista iniziativa della Cna di Pesaro Urbino programmata per lunedì 18 luglio a Pesaro con il sottosegretario del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Rossella Accoto, è stata annullata. L'incontro, che aveva per tema le imprese, il lavoro, la mano d'opera e la formazione, temi che vedono il dicastero della Accoto in prima linea, è stato dunque cancellato e sarà eventualmente riprogrammato in base alla evoluzione degli avvenimenti e agli sviluppi della crisi di Governo. Cna di Pesaro e Urbino, in ogni caso, spiega una nota, terrà una luce "su tutti questi argomenti di scottante attualità sui quali l'associazione terrà una interlocuzione continua con le istituzioni locali e nazionali". (ANSA).