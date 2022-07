Confindustria: Vda, Francesco Turcato nuovo presidente

(ANSA) - AOSTA, 15 LUG - Francesco Turcato è il nuovo presidente di Confindustria Valle d'Aosta. Quarantaquattro anni, originario di Palmanova (Udine), è attualmente amministratore delegato di diverse aziende nel settore metalmeccanico e da diversi anni è impegnato nella vita associativa dell'organizzazione.

"Grazie per l'appoggio nonostante agli occhi di molti apparissi e probabilmente appaio tutt'oggi come 'lo straniero', ma vi garantisco che metterò questa mia peculiarità a servizio del nostro sistema", ha detto nel suo discorso all'assemblea.

Riguardo alle sfide che dovrà affrontare, Turcato ha anticipato l'impegno "nel collaborare con le istituzioni e gli enti locali per attuare misure di contenimento dei costi energetici e dei combustibili". Inoltre "vista la carenza di manodopera specializzata, che impedisce alle nostre aziende di essere competitive a livello nazionale e internazionale, Confindustria Valle d'Aosta deve mettersi in gioco attraverso una propria scuola professionale, avvicinando così il mondo dell'educazione al contesto lavorativo". (ANSA).