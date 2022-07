Confindustria: Vda, Francesco Turcato nuovo presidente (2)

(ANSA) - AOSTA, 15 LUG - Il neo presidente intende sviluppare la propria attività su più fronti, dallo scambio con le altre delegazioni di Confindustria al supporto alle Pmi, passando per il confronto con la politica ("Avvieremo tavoli di confronto con Confindustria nazionale e gli organi politici regionali e nazionali per incentivare i cambiamenti strutturali necessari") sino all'integrazione con le parti sociali ("Aiuteremo il nostro sistema a guadagnare in dinamicità, supportandolo nell'apertura verso l'esterno, con l'obiettivo di rafforzare il tessuto presente e attrarre nuovi investimenti ed energie"). Riguardo al tema dei giovani imprenditori, ha dichiarato: "Economia circolare, digital e metaverso sono solo alcuni dei termini che caratterizzano le nuove generazioni e quindi il nostro futuro.

Non possiamo esimerci dal connotarli quale spinta propulsiva per il nostro motore". (ANSA).