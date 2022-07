Confindustria: Gay, crescita dipende da noi, serve coraggio

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - "Dopo oltre due anni in cui abbiamo affrontato enormi sfide e una crisi profonda, è il momento di essere coraggiosi, di cogliere le opportunità ed essere consapevoli che la crescita e la trasformazione del paese dipendono da noi". Lo ha detto Marco Gay, numero uno degli industriali piemontesi e presidente esecutivo di Digital Magics, aprendo i lavori dell'Open Innovation Summit a Saint Vincent.

"E' un fatto di responsabilità - ha aggiunto Gay - che ognuno di noi deve prendersi, è questo il momento per impegnarsi a ricostruire e costruire un futuro migliore, che garantisca modelli sostenibili, che riduca le disuguaglianze, un futuro inclusivo e sicuro che incentivi una crescita economica, sociale ed ambientale duratura, per noi e per le generazioni a venire.

Per innovare bisogna essere coraggiosi e avere un'idea chiara dell'obbiettivo da perseguire, è il momento di scommettere su sé stessi e sul proprio talento, fronteggiando la paura con la consapevolezza che avremo la capacità di rialzarci". (ANSA).