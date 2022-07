Confcommercio Trentino, necessaria proroga su gioco lecito

(ANSA) - TRENTO, 15 LUG - "La proroga ipotizzata dal governo provinciale per il prossimo 12 agosto è fondamentale per salvare un comparto che dà lavoro a molte persone e che genera un gettito fiscale notevole per le casse della Provincia di Trento: nel 2018 il comparto ha portato un gettito di quasi 50 milioni di euro". Così - in una nota - Confcommercio del Trentino.

"La proroga che ha in animo di proporre il governo provinciale è di aiuto a sostenere il controllo del gioco che altrimenti verrebbe lasciato in mano a società che risiedono fuori provincia, e magari fuori nazione, talvolta controllate da realtà non sempre legali", ha detto - si legge - il presidente Giovanni Bort. (ANSA).