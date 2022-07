Camera commercio Trento, via libera a pareggio bilancio

(ANSA) - TRENTO, 15 LUG - Il consiglio della Camera di Commercio di Trento ha approvato all'unanimità l'assestamento del preventivo economico per l'esercizio 2022. Alla luce delle modifiche di riassetto - informa l'ente - il documento rileva maggiori proventi correnti per 60.058 euro e maggiori proventi straordinari e finanziari per 255.198 euro, a fronte di oneri correnti per 315.256 euro, che portano i conti a pareggio.

"Il quadro socioeconomico, entro il quale si collocano le direttive di assestamento del preventivo di spesa per l'esercizio in corso riflette una situazione preoccupante e in continuo divenire. L'epidemia, anche se meno virulenta, non accenna ad arrestarsi; l'economia è segnata da enormi rincari dei prezzi delle materie prime, da scarsità delle principali fonti energetiche, dall'impennata dello spread e dell'inflazione; crescono, inoltre, le preoccupazioni per un conflitto bellico brutale, così come l'apprensione a cui ci costringe la politica interna, che si trova sull'orlo di una crisi di governo", ha commentato il presidente Giovanni Bort.

"Per il mondo delle imprese - ha aggiunto - tutto ciò crea un clima di drammatica incertezza, entro i cui confini è difficile non solo agire, ma anche programmare". (ANSA).