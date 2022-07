Banche: Abi, frenano depositi, tassi restano al palo

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Frena la crescita dei depositi bancari in Italia. Secondo il rapporto mensile Abi a giugno hanno visto una variazione tendenziale pari a +3,3%, con un aumento in valore assoluto su base annua di 58,6 miliardi di euro, portando l'ammontare dei depositi a 1.840,7 miliardi. Nel mese di maggio erano saliti del 4,7% mentre nel giugno 2021 avevano visto un balzo del 9%.

Al palo, nonostante l'andamento dei mercati, i tassi d'interesse sui depositi, pari allo 0,31%. Anche il tasso medio della raccolta bancaria da clientela (che comprende il rendimento dello stock di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro applicati al comparto delle famiglie e società non finanziarie) si è collocato, a giugno 2022, a 0,44% (0,44% anche nel mese precedente. (ANSA).