Altaroma: 28 designer a finale concorso Cna Federmoda

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Francesca Corelli dell'Accademia Belle Arti di Bologna è la vincitrice del XXXII Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti, manifestazione organizzata da Cna Federmoda, che si è conclusa con la sfilata di 28 finalisti nel Guido Reni District, nell'ambito della fashion week di Altaroma. Con il concorso, Cna Federmoda ha ripreso il tradizionale confronto internazionale ospitando, anche, grazie al supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ice Agenzia gli stilisti Fahed Gaspar e Cúccla Mithá selezionati dalla Mozambique Fashion Week e Sarra Jomaa vincitrice dell'edizione 2022 de Le Festival des Jeunes Créateurs de Mode de Tunisie. "Rmi è iuna piattaforma unica nel suo genere - ha detto Antonio Franceschini, responsabile nazionale Cna Federmoda - grazie alla capacità di far dialogare i più diversi stakeholder del settore, di riunirli durante la fase finale della manifestazione per poi continuare a sviluppare occasioni di confronto". "Federmoda ritiene fondamentale investire sulla formazione nel settore, e con Rmi e il Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti pratichiamo questa enunciazione" a precisato il presidente azionale Cna Federmoda, Marco Landi.

I Premi. Premio assoluto del concorso consistente nel Premio Speciale Lectra per il Design relativo a una licenza software Modaris per l'industrializzazione della collezione, con relativa formazione con un esperto del team Lectra e nella partecipazione in qualità di guest-designer alla Mozambique Fashion Week 2022 in base all'accordo di cooperazione tra Cna Federmoda e Ddb Mozambique è stato assegnato a Francesca Corelli dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Per la maglieria, a Samuele Di Campli.

Per Pelletteria e Calzature a Alessandra Caroti (Istituto Modartech di Pontedera); per l'Intimo e Mare, a Elisa Hilal; per la pellicceria a Ilaria Travaglini (Accademia Nami di Pescara); per la Gioielleria,a Daniil Neskromniy dell'Accademia Italiana di Roma. (ANSA).