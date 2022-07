++ Ucraina: Ue rafforza sanzioni a Russia, stop a import oro ++

(ANSA) - BRUXELLES, 15 LUG - L'Ue ha adottato la proposta di un nuovo pacchetto di misure per mantenere e rafforzare l'efficacia dei sei pacchetti di sanzioni contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina. Viene introdotto un nuovo divieto di importazione dell'oro russo, rafforzando i controlli sulle esportazioni di tecnologie avanzate. Rafforzerà poi gli obblighi di segnalazione per rendere più rigido il congelamento dei beni nell'Ue. Si ribadisce che le sanzioni dell'Ue non mirano in alcun modo al commercio di prodotti agricoli tra paesi terzi e la Russia. (ANSA).