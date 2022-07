Wärtsilä: Agrusti (Confindustria AA), azione improvvida

(ANSA) - TRIESTE, 14 LUG - Il Presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti ha criticato la scelta, annunciata stamattina dal gruppo Wärtsilä di cessare l'attività produttiva del sito di Bagnoli della Rosandra, vicino a Trieste, definendola "un'azione improvvida". Lo ha detto intervenendo questa mattina a un incontro del Sole 24 Ore sull'Economia del mare.

"Stamattina ero insieme ai lavoratori e alle lavoratrici giustamente scesi in sciopero. Con una Pec hanno mandato a casa 400 persone e depauperato Trieste di un patrimonio industriale straordinario". Agrusti ha spiegato che "le proprietà non hanno sempre ragione: questi sono ragionamenti che fanno le multinazionali, soprattutto in Italia", ha aggiunto. Il presidente di Confindustria AA ha garantito che "il mondo del lavoro e dell'impresa di questa regione farà di tutto, insieme" per evitare che quella della Wartsila sia una "decisione definitiva". Infine, Agrusti ha detto di aver "sentito il Presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga e il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Tra noi c'è grande intesa su questo punto." (ANSA).