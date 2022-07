Unimol: Professioni sanitarie, pubblicato bando selezione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 LUG - L'Università del Molise ha pubblicato il bando relativo alla selezione per l'ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni sanitarie attivati presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute per l'anno accademico 2022-2023. I posti complessivi sono 150 così ripartiti: Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (25), Infermieristica (95), Fisioterapia (30). Le domande di ammissione alle selezioni dovranno essere presentate entro le ore 12 del 31 agosto esclusivamente via web tramite la procedura online presente sul Portale dello studente al quale si accede dal sito www.unimol.it. (ANSA).