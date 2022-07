Torna il cocomero a buccia nera tutto made in Italy

(ANSA) - LIDO DEGLI ESTENSI (FERRARA), 14 LUG - I caldi mesi di quest'anno nascono sotto il segno di 'Dolce Passione' l'unico cocomero a buccia nera esclusivamente made in Italy, che ha visto il ritorno di questa varietà sul mercato dopo 30 anni.

Lanciata la campagna commerciale in occasione dell'ultima edizione di Macfrut, i dati di questi mesi parlano di quantità inferiori a quanto si pensava a causa delle eccessive temperature unite alla siccità, nel contempo di una buona riposta del mercato, per oltre il 90% rivolto alla Gdo. 'Dolce Passione' è un cocomero frutto della genetica italiana nato da un lavoro di squadra che ha visto il coinvolgimento di Lamboseeds (Sant'Agata Bolognese) impegnata sul fronte della sperimentazione e ricerca avanzata, insieme al mondo della produzione e commercio con Alma Seges (Eboli, Salerno) e Ortofrutta Castello (Stanghella, Padova). A questo nucleo originario si è aggiunto nei mesi scorsi Lorenzini Naturamica (Sermide - Mantova) che ha creduto nel progetto.

Le caratteristiche di questo frutto sono una polpa rossa vivace e croccante, un gusto dal carattere zuccherino importante, la ricchezza di fibra grazie anche all'assenza del seme. La sua pezzatura varia dai tre ai cinque chili.

La produzione che si prevede di raccogliere quest'anno dalle coltivazioni di Dolce Passione, che sarà commercializzata soprattutto dalla Gdo e sui mercati generali, può superare i 60.000 quintali ottenuti su di una superficie complessiva di 100 ettari selezionando le aree più vocate per la produzione del cocomero del territorio italiano. (ANSA).