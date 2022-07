Solidarietà: a Musart caffè Coop.Fi per Fondazione Caritas

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Iniziativa benefica di Unicoop Firenze: chi vorrà assaggiare i nuovi aromi del caffè Fior Fiore nello spazio che sarà aperto nei giorni del Musart Festival, in piazza Santissima Annunziata, a partire dalle 19 fino alla fine degli spettacoli, sarà invitato a lasciare un piccolo contributo volontario alla Fondazione Caritas, che verrà destinato alle attività di supporto ai più fragili. Lo spazio di Coop.Fi sarà connotato da una grafica specifica e vi verrà allestito un box per le donazioni.

"Attraverso questa iniziativa - afferma in una nota Unicoop Firenze - vogliamo far conoscere il gusto dei caffè Fior Fiore ma anche valorizzare la presenza e le attività della Fondazione Caritas. Per dieci giorni piazza Santissima Annunziata diventerà il palcoscenico di artisti internazionali, un luogo di arte, cultura, spettacolo e intrattenimento. Invitando chi assaggia il caffè Coop a fare una piccola donazione per Fondazione Caritas, vogliamo ricordarci di chi è meno fortunato e di chi aiuta i più deboli, in particolar modo in questo momento di difficoltà generalizzata".

Per il presidente di Fondazione Caritas Vincenzo Lucchetti "è a partire dai piccoli gesti che possiamo provare a migliorare il mondo che ci circonda. Per questo ringraziamo Unicoop per l'iniziativa lanciata a nostro sostegno nel corso di Musart festival, durante il quale la nostra mensa di Santissima Annunziata resterà aperta anche di sera". (ANSA).