Sace: da programma Push Strategy 1,6 miliardi di contratti

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - In 5 anni di operatività, 21 operazioni, circa 40 eventi per fare incontrare 2.000 imprese e 19 controparti estere, 1,6 miliardi di euro di nuovi contratti generati. Sono i numeri della Push Strategy di Sace, iniziativa lanciata nel 2017 per facilitare l'export delle piccole e medie imprese esportatrici italiane nelle catene di fornitura di grandi corporate estere. Il punto sul programma è stato fatto nel corso dell'evento annuale della Rete internazionale di Sace.

La Push Strategy, si rivolge in primis alle controparti locali e prevede l'accesso a finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da Sace. Tra le operazioni del 2021 NutiFood, la prima operazione Push conclusa in Vietnam e nel settore Food&Beverage con un finanziamento di 31 milioni di euro e quella di Hengli, gruppo cinese attivo in numerosi settori tra cui quello chimico, automotive, farmaceutico e tessile, un' operazione da 150 milioni di dollari.

Diverse anche le operazioni con le municipalità e quella in ambito di finanza sostenibile con un finanziamento da 50 milioni di dollari, erogato da HSBC che supporterà i piani di investimenti di Archirodon, che includono progetti green in Medio Oriente. Gli eventi di business matching con il Gruppo sono iniziati già lo scorso anno, vedendo la partecipazione di 107 aziende esportatrici italiane.

Infine, l'ultima operazione di Push Strategy, annunciata a giugno da Sace, vede come protagonista il gruppo minerario brasiliano CSN Mineracao, attivo nei processi di estrazione, lavorazione e vendita del ferro, che ha beneficiato di un finanziamento garantito da SACE di 375 milioni di dollari.

