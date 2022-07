Professioni: commercialisti, chance su fronte sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Informazioni sulla sostenibilità per le piccole imprese, le opportunità per i professionisti" è il titolo di un documento dell'International Federation of Accountants (Ifac), tradotto dal Consiglio nazionale dei commercialisti e messo a disposizione sul sito della categoria (www.commercialisti.it). L'Ifac, recita una nota, "organismo di cui il Consiglio nazionale fa parte, ritiene che le informazioni sulla sostenibilità siano già diventate cruciali per piccole e medie imprese e piccoli e medi studi. La pubblicazione illustra alcuni dei vantaggi di cui le Pmi potrebbero beneficiare utilizzando le informazioni sulla sostenibilità e evidenzia la gamma di servizi che i professionisti possono fornire, inclusi incarichi di consulenza, di reporting, incarichi per lo svolgimento di procedure concordate (Agreed-Upon Procedures -AUP) e incarichi di assurance. Indica inoltre in che modo i piccoli e medi studi professionali possono creare competenze, conoscenze e adottare le prime misure", si precisa. Secondo il presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, quello della sostenibilità "è un tema strategico, di cui i commercialisti intendono essere protagonisti nei prossimi anni".

Proprio a sostenibilità e economia circolare è dedicato un convegno nazionale della categoria, in programma a Bologna il 14 e 15 ottobre prossimi. (ANSA).