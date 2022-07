Nova Coop, agenzia Cerved Rating assegna 'A3.1'

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Cerved Rating Agency, agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie italiane, ha reso pubblico il rating solicited della Cooperativa Nova Coop che si attesta a A3.1, assegnato sulla base dei risultati dell'esercizio 2021 e dell'esame delle performance ottenute nel corso del primo semestre 2022.

"I risultati consuntivati dalla Cooperativa nel 2021 hanno confermato l'equilibrio della nostra azione nel porre l'attenzione costante a garantire la sostenibilità della rete di vendita e tenere sotto controllo la struttura dei costi, coniugando questi impegni con la realizzazione degli obiettivi disegnati nel piano strategico triennale, che assumevano come priorità di sviluppo la centralità del cliente. Nova Coop ha scelto, anche in un anno complesso da decifrare, di testimoniare con le proprie scelte la gratitudine verso i dipendenti, che ne rendono possibili i risultati, e i soci consumatori, che con i loro comportamenti di acquisto premiano la cooperazione di consumo" commenta il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive.

La valutazione corrisponde al livello A- di S&P, ad A3 di Moody's e a A- di Fitch. (ANSA).