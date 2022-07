Leonardo: Grottaglie, dal 18 luglio altre 13 settimane Cig

(ANSA) - TARANTO, 14 LUG - Leonardo ha annunciato la proroga di ulteriori 13 settimane della cassa integrazione per 1050 lavoratori dello stabilimento di Grottaglie, dal 18 luglio al 16 ottobre. Oggi il Responsabile Operations della Divisione ha illustrato l'andamento del mercato dell'aviazione civile "che - sottolineano in una nota le Rsu Fim, Fiom e Uilm - registra una ripresa del segmento breve/medio raggio con conseguenze positive per la divisione aerostrutture, mentre vede ancora in difficoltà il lungo raggio confermando le difficoltà per il solo sito di Grottaglie".

L'azienda ha confermato "gli impegni - si aggiunge - verso le nuove iniziative illustrate in precedenti incontri. Tali attività produrranno, secondo le previsioni aziendali, un aumento di 15.000 ore di lavoro per il 2022 con un maggior impatto sulle ingegnerie nella fase prototipale".

La direzione aziendale ha inoltre illustrato i calendari di riapertura dei vari reparti "che - informano le organizzazioni sindacali - vedranno una graduale ripresa delle attività a partire dal 31 agosto in area fabbricazione". Nello stabilimento a mono-committenza si realizzano le fusoliere del Boeing 787.

