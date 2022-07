Lavoro: Bonomi,Ccnl Confindustria già superiori a salario minimo

(ANSA) - MORGEX, 14 LUG - Rispetto al salario minimo, "i nostri contratti collettivi nazionali anche nelle fasce più basse sono tutti superiori, ma c'è una narrazione in base alla quale sembra che siamo noi di Confindustria il problema". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea degli industriali valdostani "Ultreya. Andiamo avanti" a Morgex (Aosta). "Perché - ha aggiunto Bonomi - per il terzo livello del Ccnl dei metalmeccanici, considerato come fascia di riferimento, noi paghiamo 11 euro l'ora. Perché la contrattazione collettiva nazionale è un valore. Il rapporto tra noi e i sindacati è un valore, e lo dimostra perché vale più di quello che viene considerato il salario di riferimento".

Più in generale, ha aggiunto Bonomi, rispetto al salario minimo "non è vero che la direttiva europea è cogente", punterebbe infatti a spingere la contrattazione collettiva nazionale. (ANSA).