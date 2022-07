Istat: clima, smog e rifiuti al top preoccupazioni italiani (2)

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Nella graduatoria sui fattori di rischio ambientale a livello globale, spiega l'Istat, dal quarto posto ci sono inquinamento delle acque (40,1%), effetto serra e buco nell'ozono (34,9%), estinzione di alcune specie (25,7%), catastrofi provocate dall'uomo (23,3%), inquinamento del suolo (22,9%), dissesto idrogeologico (22,4%), distruzione delle foreste (22,3%), esaurimento delle risorse (19%9), rovina del paesaggio (12,4%), inquinamento acustico (12,3%) e inquinamento elettromagnetico (11,1%).

Analizzando i dati in serie storica l'Istat spiega che le preoccupazioni più legate al clima hanno un andamento fortemente legato alle policy e all'influenza mediatica. La preoccupazione per l'effetto serra, che nel 1998 coinvolgeva quasi sei persone su 10 (di 14 anni e più), è scesa di circa 20 punti percentuali; in senso inverso, il timore per i cambiamenti climatici, indicato nel 1998 dal 36% delle persone, sale al 52,5% nell'ultimo anno. Insieme i due problemi - effetto serra e cambiamenti climatici - mostrano che l'attenzione aumenta in misura decisa dal 2019 in concomitanza ai movimenti di protesta a livello globale: oltre il 60% della popolazione si è infatti espressa in questa direzione.

La preoccupazione per l'inquinamento dell'aria è invece una costante per oltre la metà de cittadini da più di venti anni.

Sul dissesto idrogeologico, tra le tematiche più sentite nel 1998 (34,3%), l'attenzione è scesa molto.

Se i cambiamenti climatici preoccupano il 54,4,3% degli abitanti del Nord-est rispetto al 46,5% di quelli del Sud, l'inquinamento delle acque è particolarmente sentito dagli abitanti di entrambe le ripartizioni settentrionali, molto meno nel Mezzogiorno, soprattutto nelle Isole. All'opposto, richiamano l'attenzione soprattutto dei residenti del Centro e del Mezzogiorno le tematiche legate alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti (47,7% al Centro, 46,6% al Sud e 40,0% del Nord-est) e all'inquinamento del suolo (25,5% al Sud e 20,1% al Nord-ovest). Nel corso degli ultimi anni i cittadini del Lazio e della Campania hanno manifestato maggiore preoccupazione rispetto alle altre aree del Paese per la produzione e lo smaltimento di rifiuti con valori pari, rispettivamente, a 52,2% (51,2% nel 2018) e 51,9% (53,0% nel 2018), contro la media nazionale del 44,1% (46,0% tre anni prima).

Quanto all'età, le persone fino a 34 anni sono più sensibili alla perdita della biodiversità (32,1% tra i 14 e i 34 anni contro 20,9% degli over55), la distruzione delle foreste (26,2% contro 20,1%) e l'esaurimento delle risorse naturali (24,7% contro 15,9%). Gli ultracinquantenni si dichiarano invece più preoccupati dei giovani per il dissesto idrogeologico (26,3% contro 17,0% degli under35) e l'inquinamento del suolo (23,7% contro 20,8%). Più preoccupati, poi, per lo stato dell'ambiente chi ha un più alto titolo di studio. L'attenzione verso comportamenti eco compatibili (spreco di acqua ed energia) non è caratteristica dei più giovani che invece scelgono mezzi di trasporto alternativi all'auto privata o ad altri mezzi di trasporto a motore privati. (ANSA).