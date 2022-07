Imprese: bollettini ingannevoli, allerta Camera Commercio

(ANSA) - VERCELLI, 14 LUG - Bollettini ingannevoli con richieste sospette di pagamenti sono arrivati a diversi imprenditori delle province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli. A riferirlo è la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che invita i titolari alla massima prudenza: a prima vista le lettere sembrano relative ad adempimenti obbligatori, "ma in realtà - spiegano dall'ente - si riferiscono a proposte commerciali scorrette, del tutto estranee alla Camera di Commercio e provenienti da aziende private". La raccomandazione è quella di diffidare sempre da comunicazioni poco chiare, e di leggere attentamente le clausole contrattuali.

E in caso di dubbio, non effettuare pagamenti né fornire i propri dati. "L'invio di queste proposte commerciali avviene durante tutto l'anno - commenta il segretario generale Gianpiero Masera -, ma è più frequente nel periodo di versamento del diritto annuale o in occasione dell'iscrizione al Registro delle Imprese, specie nei confronti di imprese di piccole dimensioni.

Il nostro ente segnala tempestivamente i casi di cui viene a conoscenza all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha adottato appositi provvedimenti sanzionatori". (ANSA).