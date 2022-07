Fisco:Ruffini, ci mancano 15mila unità per lavorare a regime

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Abbiamo una carenza di organico che qualunque manager avrebbe difficoltà a mandare avanti un'azienda visto che ci mancano 15mila unità rispetto alle 44mila della pianta organica. Ma nonostante questo, responsabilmente, visto che il legislatore ci ha chiesto di applicare il regime di adempimento collaborativo e quindi di creare le strutture idonee per poterlo fare, ci siamo organizzati con le nostre risorse e stiamo risalendo la china della pianta organica ma è lunga. Ci siamo organizzati per dare delle risposte". Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in occasione del convegno alla Luiss "Adempimento collaborativo: risultati e prospettive. Confronto a più voci sulla cooperative compliance".

A proposito dello strumento dell'adempimento collaborativo "più saranno le imprese che aderiranno a questo regime più strumenti avremo noi per chiedere e velocizzare la richiesta di una pianta organica". (ANSA).