Fisco: Ruffini, adempimento collaborativo è importante

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "È uno strumento in cui noi crediamo molto, ma prima ancora che come dipendenti dell'Agenzia dell'entrare, crediamo come cittadini". L'adempimento collaborativo "consente un dialogo costante e non dico una compartecipazione, è una responsabilizzazione" delle imprese, e il non prendere cantonato da parte dell'agenzia dell'entrate. E' uno strumento molto importante". Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in occasione del convegno alla Luiss "Adempimento collaborativo: risultati e prospettive. Confronto a più voci sulla cooperative compliance".

Per questo, aggiunge, "ascoltiamo tutto quello che si può rappresentare per migliorare questo strumento, non siamo solo favorevoli ma siamo bisognosi di questo istituto, per evitare di 'prendere cantonate' che è nelle corde dell'umano agire. Questo strumento ci consente di prenderne di meno in quanto è un cammino parallelo con il mondo produttivo e delle imprese".

