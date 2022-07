Federazione Mondiale Camere commercio,Gallina vicepresidente

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Il presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina, è stato eletto invece vice-presidente della Federazione Mondiale delle Camere di commercio per il triennio 2022-2025, con delega all'Europa.

"Questa elezione conferma la stima e la fiducia che la World Chambers Federation ha nei confronti di Torino e della nostra Camera di commercio, dopo oltre 10 anni di continua collaborazione. I componenti del Council provengono da realtà e da esperienze molto diverse, con una piena rappresentatività del mondo economico mondiale: l'obiettivo è quello di costruire un dialogo costante per lo sviluppo delle relazioni economiche, la sostenibilità, l'inclusività e la pace" commenta Gallina "La Camera di Torino sarà sempre un partner strategico su cui contare per consolidare un sistema camerale mondiale unito, che promuova il sostegno alla crescita delle pmi, prepari la prossima generazione di imprenditori e ponga le basi per una nuova era di imprese più inclusive, sostenibili e socialmente consapevoli" osserva Il presidente Nicolas Uribe Rueda. (ANSA).