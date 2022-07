Spettacolo:De Lorenzo (Leu), bene riforma welfare di settore

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "In questi anni in cui il Governo e il Parlamento hanno dovuto affrontare e gestire le conseguenze gravi della crisi economica generata dalla pandemia, è stato possibile comprendere quanto il Paese sia più povero con i musei e i teatri chiusi, senza la musica nelle piazze, senza gli spettacoli nelle arene, senza i concerti. Due anni di pandemia e la crisi hanno prodotto anche nel settore dello spettacolo un crollo senza precedenti, in un comparto che nel 2019 produceva 16 miliardi di euro. Oggi finalmente la Camera ha approvato una legge a tutela dei tanti operatori dello spettacolo, ai quali, finalmente, sarà riconosciuto e garantito il giusto sostegno, l'equo compenso e una nuova indennità di discontinuità e la ridefinizione degli strumenti di sostegno. Una riforma strutturale che riconosce la flessibilità, la mobilità, la discontinuità come elementi caratterizzanti il lavoro nelle arti dello spettacolo. Una riforma che introduce innovazioni importanti, una riforma rivoluzionaria del welfare di settore che interviene proprio sul piano lavoristico, ponendo l'accento sullo sviluppo delle politiche attive del lavoro, che consentono, a vantaggio del Paese, di potenziare quella che io chiamo l'occupazione culturale".

Lo ha affermato in Aula a Montecitorio la deputata di LeU Valeria De Lorenzo annunciando il voto favorevole del gruppo di Liberi e Uguali alla delega al Governo sullo spettacolo. (ANSA).