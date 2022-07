Sicurezza: Confcommercio, appello Ferragni sia stimolo positivo

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - "La rapina di qualche ora fa in pieno centro a Milano, riporta il tema della sicurezza in cima alle priorità per la ripartenza del nostro territorio. La violenza di cui i titolari del negozio di via Bergamo sono stati vittime va condannata con fermezza e a loro va tutta la nostra solidarietà". Così il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, ha commentato sulle sue pagine social la violenta rapina avvenuta ai danni dei titolari di un negozio di antiquariato nella zona di Porta Romana.

"La nostra forza è quella di essere capillari, interconnessi. Una forza che mettiamo a disposizione delle istituzioni e delle Forze dell'Ordine per creare un sistema reticolare che presidi la sicurezza, tuteli i cittadini e le attività economiche - ha aggiunto -. L'appello lanciato da Chiara Ferragni e da altre personalità della società civile deve essere uno stimolo positivo a lavorare con questo obiettivo comune".

"Ci stiamo rialzando da un periodo difficile, non possiamo permettere che queste situazioni mettano a repentaglio lo sviluppo delle nostre città - ha concluso - . Oggi pensiamo a un patto per la sicurezza dove tutte le forze che vivono e fanno vivere il territorio possano mettere a disposizione le proprie risorse contro degrado e criminalità". (ANSA).