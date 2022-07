Scuola: Confartigianato Veneto, crediamo nel sistema Its

(ANSA) - VENEZIA, 13 LUG - La legge di riforma degli Its Academy è "un primo ma necessario passo per orientare sempre di più questo sistema verso la costruzione di professionalità capaci di governare l'innovazione tecnologica all'interno delle imprese. Un sistema, quello degli Its, in cui Confartigianato Imprese Veneto crede fermamente". Lo afferma il presidente dell'associazione, Roberto Boschetto.

Boschetto ricorda anche la proposta di testo Unico per la riforma fatta proprio da Confartigianato Veneto al Ministro dell'istruzione Bianchi durante nell'aprile 2021, che è poi confluita in un pacchetto di emendamenti in parte recepiti nel testo definitivo. "In particolare - afferma- ne esce valorizzato il ruolo della piccola impresa, più volte richiamato nel testo di legge. Importante anche il riconoscimento del ruolo centrale dell'impresa che viene definita tra i soggetti indispensabili per la costituzione delle fondazioni. Altro aspetto importante riguarda la conferma è l'ulteriore accentuazione della integrazione tra teoria e pratica".

Restano ancora, secondo Boschetto, "alcuni elementi di criticità di cui sarà necessario verificare le ricadute applicative nei prossimi anni quando molti degli elementi che la riforma affida a successivi decreti saranno più chiari.

Auspichiamo in particolare che vengano in futuro poste le premesse per la costruzione di un vero sistema dell'apprendistato di alta formazione più vantaggioso per giovani e imprese, soprattutto per le più piccole", conclude.

(ANSA).