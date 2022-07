Sbarra: pensione garanzia contributiva per giovani e donne

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Negoziamo una pensione di garanzia contributiva per i giovani e le donne", perché "i lavoratori poveri di oggi sono condannati a diventare pensionati poverissimi domani". Ad esprimersi così il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, intervenendo ad un evento promosso dall'Inps, nel quale rievoca alcuni dei capitoli affrontati ieri nel confronto con il governo a palazzo Chigi. Quanto, poi, al reddito di cittadinanza, il sindacalista si dice contrario al suo smantellamento, giacché nel Paese "aumenta la povertà", dunque "non possiamo non avere una misura di contrasto" al fenomeno. (ANSA).