Salvini, grave errore solo Confindustria a Palazzo Chigi

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "E' un grave errore che, a nome dell' industria italiana, ora a Palazzo Chigi ci sia solo un soggetto che parla a nome di tutti gli imprenditori. Non è corretto non solo nei confronti di Confindustria, ma Confesercenti, Confartigianato, Coldiretti Confagricoltura così come ieri non era corretto che ci fossero solo Cgil Cisl e Uil". Così il leader della Lega, Matteo Salvini riferendosi al confronto in corso a Palazzo Chigi con il presidente di Confidustria. L'ha detto all'assemblea del decennale di Confimi, la Confederazione dell'industria manifatturiera in corso a Roma. (ANSA).