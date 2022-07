Sace: Liguti, da 2020 sostegno progetti per oltre 5 miliardi

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - "Con le nostre Garanzie Green come attuatori del Green New Deal sul territorio nazionale sosteniamo il tema strategico della transizione ecologica dell'Italia, una sfida che dal 2020 ci ha visto sostenere operazioni per oltre 5 miliardi di euro, cifra destinata a crescere anche grazie alla finalizzazione di diverse convenzioni bancarie per semplificare l'accesso alle aziende, soprattutto le Pmi". Così Dario Liguti, Head of Large Corporate Underwriting & Portfolio Management di Sace.

"Il governo ci ha anche affidato un altro mandato a sostegno delle imprese: il decreto Aiuti prevede un nostro impegno emergenziale a supporto della liquidità delle imprese e un impegno strutturale degli investimenti per il rilancio e la crescita", aggiunge Liguti al Made in Italy Pre-Summit organizzato dal Sole 24 Ore con il Financial Times e Sky Tg24.

Secondo Nicole Della Vedova, Head of Corporate Finance di Enel Group "la guerra ha aumentato difficoltà che si erano già delineate in precedenza. E strumenti che sono stati molto utili alle imprese durante la pandemia, come Garanzia Italia e le moratorie, possono funzionare benissimo anche in questo frangente".

"Le aziende italiane hanno bisogno di un importante cambio di visione per quanto riguarda la governance - aggiunge la presidente di Borsa Italiana Claudia Parzani - un passaggio che si fa fatica a fare: in un contesto multicrisi c'è bisogno di molta lungimiranza e molta strategia, abbandonando la visione di corto periodo e i percorsi di innovazione non devono essere interrotti". (ANSA).